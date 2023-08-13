Uzman diyetisyen öneriyor! Sindirim sistemini çalıştırarak yüksek kolesterolü dengeliyor! Üstelik hem lezzetli hem de sağlıklı

Kabağı düzenli olarak tüketmek ayrıca ülser, irritabl bağırsak sendromu ve kolon kanseri gibi mide ve bağırsak rahatsızlıklarını önlemeye yardımcı olur. Kabak düşük karbonhidratlı ve yüksek lifli olduğu için özellikle tip 2 diyabetli kişilerde kan şekeri ve insülin düzeylerini önemli ölçüde düşürebilir. Yemeklerden sonra da kan şekerinin aşırı yükselmesini önler ve tip 2 diyabet riskine karşı koruma sağlar.