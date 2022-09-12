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Uzman diyetisyen anlattı: Bu besinler organlara iyi geliyor! Organlara iyi gelen besinler nelerdir?

Uzman diyetisyen anlattı: Bu besinler organlara iyi geliyor!

Zaman içerisinde fonksiyonlarını yitirebilen organlarımıza iyi bakmamız için tüketilmesi gereken besinleri Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı aktardı. İşte organlara iyi gelen o besinler...

12.09.2022 - 17:54 | Güncelleme: ABONE OL

  • Günlük hayatta tükettiğimiz besinlerin birçoğu aslında biz farkında olmadan vücudumuzun çeşitli organlarına fayda sağlıyor. Özellikle kalp, karaciğer ve akciğer hayat fonksiyonlarımızı yerine getirebilmemiz için en önemli organlarımız arasında. Zaman içerisinde fonksiyonlarını yitirebilen organlarımıza iyi bakmamız için tüketilmesi gereken besinleri Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı aktardı. 

    Demet Demirkır ile yaptığı Röportajda organlara iyi gelen besinleri anlatan Uzman Diyetisyen Arpacı, aynı zamanda bu besinleri ne sıklıkta tüketmemiz gerektiği hakkında bilgilerde verdi.

  • HER ATIŞIYLA KALP İÇİN BESİNLER

    İnsan vücudunun yaşama tutunmamasını sağlayan organlardan birisi olan kalp kırmızı renkli besinleri çok seviyor.  En başında da domates geliyor. Domatese de rengini veren likopen enzimi kalp hastalıkları riskini azalmasında ve kolesterolün düşmesinde büyük rol oynuyor.

     

  • Bir diğer kırmızı besin olan elma, kalp sağlığını korumak için tüketilmesi gereken besinler arasında. Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı günde bir elma tüketmenin yeterli olacağını söylüyor. İçerisinde bulunan pektin enzimi kötü kolesterolü düşürürken, kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor. 

    Ayrıca ahududu ve çilek gibi kırmızı orman meyveleri de lif ve biyoaktif bileşikleri sayesinde kalp dostu besinler arasında yer alıyor. Bu besinler kan basıncını dengeleyerek damar sağlığına da katkı sağlıyor.

  • KARACİĞER DOSTU BESİNLER

    Vücudun çalışmasında önemli rol oynayan organlardan olan karaciğer tam olarak bir süzgeç görevi görüyor. Hemen hemen vücudumuza aldığımız her besin, içecek veya içecek karaciğerden süzülerek kana karışıyor. Bu kadar önemli bir görevi olan organın sağlığını korumak da yine bir o kadar önemli. Bunun için başrolü enginar alıyor. Enginar karaciğer sağlığı korumak için en ideal besinlerden birisidir.

     

  • Haftada 2-3 kez tüketilebilecek olan enginar, karaciğer yağlanmasını engellerken ayrıca safra sıvısının çoğalmasını da azaltıyor. Enginarın yanı sıra karaciğerin sevdiği besinler arasında zerdeçal ve limonda yer almakta. Aynı şekilde karaciğer yağlanmasını engelleyen besinler olarak süper üçlü sıralamasında yerlerini alıyorlar.

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