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Uzman çavuş 13 gün sonra yaşam savaşını kaybetti

Sakarya'da 4 kişinin öldüğü feci kazada ağır yaralanan uzman çavuş yaşam mücadelesini kaybetti

Giriş: 17.05.2023 - 15:58 | Güncelleme: ABONE OL
Uzman çavuştan 13 gün sonra acı haber!
AA

Sakarya'da trafik kazasında yaralanan uzman çavuş, 13 gün sonra yaşamını yitirdi.

AA'nın haberine göre, Akyazı ilçesinde 4 Mayıs'ta 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan uzman çavuş Burak Tunca (30), tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 13 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Tunca'nın cenazesi, Karasu Yassıgeçit Mahallesi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından defnedilecek.

Akyazı ilçesinde 4 Mayıs'ta Nihat Çakıl idaresindeki 54 AHV 002 plakalı otomobil, D-140 kara yolu Balbalı kavşağında karşı şeride geçerek 54 EL 900 plakalı otomobille çarpışmış, kazada otomobillerdeki Çakıl ile Murat Yılmaz, Hacer ve eşi İbrahim Tunca ölmüş, Tunca çiftinin çocukları Burak Tunca ağır yaralanmıştı.

*Fotoğraflar: İHA

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