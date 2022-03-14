Uzman çavuş torununa giderken feci kaza!

DHA



Olay, dün gece saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep kuzey gişeleri yakınlarında meydana geldi. Kentte sabah saatlerinde başlayıp gün boyu etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 3 TIR ile 4 otomobil birbirine girdi.

İzmir'de uzman çavuş olan torununu ziyarete giden Mehmet Arık'ın damadı Osman Arık'ın kontrolündeki plakası öğrenilemeyen otomobil de kazaya karıştı. Kazada otomobilde bulunan sürücü ve Mehmet Arık yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından Osman Arık ve Mehmet Arık özel bir hastaneye kaldırıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan ve iç kanama geçiren Mehmet Arık, sabaha karşı doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Arık'ın cansız bedeni adli tıp kurumundaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.