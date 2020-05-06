Uzman çavuş, şehitler adına ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı

Şanlıurfa'da görev yaptığı birliğinde yaşanan patlamada yaralanan Uzman Çavuş Hakkı Akboğa, tedavi için bir süre önce memleketi Çorlu ilçesine geldi.
Burada tedavisi devam ederken istirahatli olduğu sürede şehitler için bir şeyler yapmak isteyen Akboğa, asker arkadaşları ve çevresindekilerin yardımıyla 100 koli erzak hazırladı. Akboğa, Türk Kızılay'dan temin ettiği kavurma ve hayırseverlerden temin ettiği dezenfektan ve kolonyaları da bu kolilere yerleştirdi. Kolilerin üzerine şehitlerin isimlerini ve memleketlerini yazdıran Akboğa, bunları arkadaşlarının da yardımıyla ihtiyaç sahiplerine dağıttı.
- "Herkes faydalı bir şeyler yapmak için çaba harcamalı"
Akboğa, AA muhabirine, şehitler adına ihtiyaç sahiplerine yardım ettiği için çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.
İstirahatli olduğu dönemde hem şehitler hem de ihtiyaç sahipleri için bir şeyler yapmak istediğini anlatan Akboğa, "Asker arkadaşlarım ve çevremdekilerin desteğiyle bu kolileri hazırladık, sonra dağıttık. Her şeyi devletten beklemek doğru değil. Herkes faydalı bir şeyler yapmak için çaba harcamalı." dedi.
Akboğa, ''Biz Bize Yeteriz Türkiyem'' kampanyasını örnek aldığını vurgulayarak şöyle konuştu:
''Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kampanyada biz de asker olarak farklı bir şeyler yapmak istedik. İdlib şehitleri ve diğer tüm şehit asker arkadaşlarımız adına ramazan yardımı erzak kolileri hazırladık. Ben şehit ailelerine de seslenmek istiyorum: Bizler sizlerin evlatlarınızız. Bir evlat kaybettiniz ama binlerce evlat kazandınız. Bizler bir ölür bin diriliriz. Her konuda sizlerin her zaman destekçiniziz ve yanınızdayız.''
Akboğa'nın tedavisinin Çorlu Devlet Hastanesinin kulak burun boğaz servisinde devam ettiği öğrenildi.
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