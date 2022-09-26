Uzman çavuş şehit olmuştu, sürücü tutuklandı

Uzman çavuşun şehit olduğu kazada, kamyonet sürücü tutuklandı
Rize'de İyidere İlçe Jandarma Komutanlığı önünde arızalanan otomobilin sürücüsüne yardım etmeye çalışan Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy'a çarparak ölümüne neden kamyonet sürücüsü tutuklandı. Şehit Özsoy ise, Rize'de düzenlenen töreninin ardından gönderildiği memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı
Rize'de, uzman çavuşun şehit olduğu kaza sonrası gözaltına alınan kamyonet sürücü tutuklandı. Şehit Özsoy ise, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.
Kaza, geçen cumartesi günü akşam saatlerinde İyidere İlçe Jandarma Komutanlığı önünde meydana geldi. Plakası bilinmeyen otomobil, yolda arızalanınca sürücüsü, jandarma görevlilerinden yardım istedi.
KAMYONET UZMAN ÇAVUŞA ÇARPTI
Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy (30), arızalanan otomobile, başka araçtan akü takviyesi yapmaya çalıştı. Bu sırada Uğur Coşkun (28) yönetimindeki kamyonet, kontrolden çıkarak, onarılan otomobilin bulunduğu alana yöneldi. Kazada kamyonetin çarptığı Uzman Çavuş Osman Özsoy, ağır yaralandı.
HASTANEDE KURTARILAMADI
İhbarla çağrılan sağlık ekibinin kaza yerinde ilk müdahalede bulunduğu Özsoy, ambulansla kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Özsoy, doktorların tüm çabasına rağmen dün sabah şehit oldu.
GÖZALTINA ALINAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Kaza sonrası gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Uğur Coşkun, adliyeye sevk edildi. Coşkun, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce "Hız sınırlarına uymamak, dikkatsiz, tedbirsiz araç kullanmak, taksirle adam öldürmeye sebebiyet verme" suçlarından tutuklandı.
MEMLEKETİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Evli olan Osman Özsoy'un cenazesi, Rize'de düzenlenen törenin ardından memleketi Kayseri'nin Develi ilçesine getirildi. Şehit Özsoy için Kılıçkaya Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, ilçe belediye başkanları, şehidin annesi Fatma ve eşi Hatice Özsoy ile çok sayıda kişi katıldı.
EŞİ ÜNİFORMASIYLA KATILDI
Özsoy'un babası Battal Özsoy'un ise bir süre önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Cenazeye Hatice Özsoy'un, eşinin üniformasıyla katıldığı görüldü. Anne Fatma Özsoy ise, "Böyle mi gelecektin Osman'ım? Kuzum Osman'ım, annen sana kurban olsun" diyerek gözyaşı döktü.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy'un cenazesi, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Uzman çavuş şehit olmuştu, sürücü tutuklandı/uzman-cavus-sehit-olmustu-surucu-tutuklandi-3523759
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