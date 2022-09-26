Uzman çavuş şehit olmuştu, sürücü tutuklandı

DHA

Rize'de, uzman çavuşun şehit olduğu kaza sonrası gözaltına alınan kamyonet sürücü tutuklandı. Şehit Özsoy ise, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, geçen cumartesi günü akşam saatlerinde İyidere İlçe Jandarma Komutanlığı önünde meydana geldi. Plakası bilinmeyen otomobil, yolda arızalanınca sürücüsü, jandarma görevlilerinden yardım istedi.

KAMYONET UZMAN ÇAVUŞA ÇARPTI

Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy (30), arızalanan otomobile, başka araçtan akü takviyesi yapmaya çalıştı. Bu sırada Uğur Coşkun (28) yönetimindeki kamyonet, kontrolden çıkarak, onarılan otomobilin bulunduğu alana yöneldi. Kazada kamyonetin çarptığı Uzman Çavuş Osman Özsoy, ağır yaralandı.

Şehit Osman Özsoy için Rize'de tören düzenlendi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

İhbarla çağrılan sağlık ekibinin kaza yerinde ilk müdahalede bulunduğu Özsoy, ambulansla kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Özsoy, doktorların tüm çabasına rağmen dün sabah şehit oldu.

GÖZALTINA ALINAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kaza sonrası gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Uğur Coşkun, adliyeye sevk edildi. Coşkun, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce "Hız sınırlarına uymamak, dikkatsiz, tedbirsiz araç kullanmak, taksirle adam öldürmeye sebebiyet verme" suçlarından tutuklandı.

MEMLEKETİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Evli olan Osman Özsoy'un cenazesi, Rize'de düzenlenen törenin ardından memleketi Kayseri'nin Develi ilçesine getirildi. Şehit Özsoy için Kılıçkaya Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, ilçe belediye başkanları, şehidin annesi Fatma ve eşi Hatice Özsoy ile çok sayıda kişi katıldı.

EŞİ ÜNİFORMASIYLA KATILDI

Özsoy'un babası Battal Özsoy'un ise bir süre önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Cenazeye Hatice Özsoy'un, eşinin üniformasıyla katıldığı görüldü. Anne Fatma Özsoy ise, "Böyle mi gelecektin Osman'ım? Kuzum Osman'ım, annen sana kurban olsun" diyerek gözyaşı döktü.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy'un cenazesi, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.