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Giresunlu uzman çavuş, Hatay'da otel enkazında hayatını kaybetti

Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Akgün, depremlerden etkilenen Hatay'da yıkılan otel enkazında hayatını kaybetti. Mehmet Akgün, memleketi Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı

Giriş: 09.02.2023 - 14:05 | Güncelleme: ABONE OL
Uzman çavuş, Hatay'daki otel enkazında can verdi! - Son dakika deprem haberleri
DHA

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Akgün (23), Kahramanmaraş merkezli depreme, Hatay'da kaldığı otelde yakalandı.

Uzman Çavuş Akgün, otelin enkazında kalarak yaşamını yitirdi. Mehmet Akgün'ün cenazesi, memleketi Giresun'a getirildi. Akgün için Şebinkarahisar ilçesinde tören düzenlendi.

Çok sayıda kişinin katıldığı törende Akgün ailesi, oğullarının Türk bayrağına sarılı tabutu başında taziyeleri kabul etti. Uzman Çavuş Mehmet Akgün, ilçede öğle vakti kılınan namaz sonrası Uğurca köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Şebinkarahisar Belediye Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İlçemiz Uğurca Köyü nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Mehmet Akgün'ün görev dönüşü Hatay'da kaldığı otelde cansız bedenine ulaşıldı. Acımız tarifsiz. Askerimize Allah´tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyoruz. İlçemizin başı sağ olsun" denildi.

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