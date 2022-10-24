Üzerine yıldırım düşen genç öldü

Adıyaman'da, üzerine yıldırım düşen Şaban Soydan (24), olay yerinde can verdi.

Olay, Yüksekova ilçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Adaklı köyünde meydana geldi. Havaların soğuması üzerine dönüş hazırlığı yapan sürünün çobanlarına yardım etmek için yaylaya giden Şaban Soydan'ın üzerine yıldırım düştü. Soydan, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin incelemesi sonrası Şaban Soydan'ın cansız bedeni, otopsi için Yüksekova Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.