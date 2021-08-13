AA

Alınan bilgiye göre, Yaşar Öztürk, kamyonla ilçedeki bir kereste atölyesine tomruk götürdü. Kamyondan indirilen tomrukların biri Öztürk'ün üzerine düştü.

Tomruğu Öztürk'ün üzerinden kaldıran vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini tespit etti. AA'nın haberine göre; ceset, olay yeri incelemesinin ardından Borçka Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.