Üzerine televizyon düşen çocuk öldü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde üzerine televizyon düşen bir yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Yavuz Selim Mahallesi'nde oturan Suriye uyruklu ailenin bir yaşındaki kız çocukları Ritec El Muhammed'in üzerine televizyon düştü. Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.