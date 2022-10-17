Üzerine pulluk düşen çocuk öldü

Şanlıurfa'da üzerine pulluk düşen 3 yaşındaki Ela Nur D. hayatını kaybetti.

Haliliye ilçesi Akçalı Mahallesi'ndeki evlerinin önünde park halinde bulunan traktörle oynayan Ela Nur D.'nin üzerine henüz bilinmeyen nedenle pulluk düştü.

Ağır yaralanan ve yakınları tarafından Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan çocuk müdahaleye rağmen kurtarılamadı.