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        Haberler Gündem 3. Sayfa Üzerine kızgın yağ dökülen kadından acı haber! | Son dakika haberleri

        Yemek yaparken üzerine kızgın yağ dökülen kadın, 2 ay sonra öldü

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yemek yaparken üzerine kızgın yağ dökülen 1 çocuk annesi Asu Doğuş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 21:31 Güncelleme: 06.08.2024 - 21:31
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        Üzerine kızgın yağ dökülen kadından acı haber!
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yemek yaparken üzerine kızgın yağ dökülmesi sonucu ağır yaralanan Asu Doğuş (51), kaldırıldığı hastanede yaralarının enfeksiyon kapması nedeniyle 2 ay sonra hayatını kaybetti.

        Fethiye ilçesine bağlı Ölüdeniz Mahallesi'nde oturan 1 çocuk annesi Asu Doğuş, geçen 5 Haziran'da evde yemek yaparken üzerine fritöz devrildi. Kızgın yağ ile ağır yaralanan Doğuş, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doğuş, buradaki ilk müdahale sonrası Antalya Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Asu Doğuş, yaralarının enfeksiyon kapması sonucu dün hayatını kaybetti. Doğuş'un cenazesi, bugün öğlen Fethiye Yeni Camii'nde kılınan namazın ardından Taşyaka Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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