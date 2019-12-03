Enis Yıldırım'ın haberine göre, Çağlayan Ortaokul İmam Hatip Lisesi 6. sınıf öğrencisi Boran A.'yı komaya sokan feci olay, geçen cumartesi günü Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nin bahçesinde meydana geldi. Boran A., burada arkadaşlarıyla birlikte oyun oynadığı sırada ayağı portatif kalenin filelerine takıldı. Kale direği çocuğun üzerine düştü. Başından yaralanan Boran A. sağlık ekibi tarafından KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alındı.

Üç gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Boran'ın öğle saatlerinde iyi haber geldi. Gözlerini açan Boran'ın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

BABASI BİR SÜRE ÖNCE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Öte yandan, Boran'ın babasının bir süre önce öldürüldüğü ve küçük çocuğa babaannesinin baktığı öğrenildi. Almanya'dan gelen Boran'ın amcası Bülent A., "Okul yönetiminde kim varsa, o kaleyi oraya getirenler, getirip geri götürmeyenler ve önlemini almayanların hepsi benim gözümde suçludur" dedi.

'DAHA ÖNCE DÜŞÜNÜLÜP ÖNLEM ALINMAMIŞ'

İhmalin yüzde 100 olduğunu ileri süren Bülent Aydın, "Bugün benim yeğenimin başına geldi, başkasının başına da gelebilirdi. Beton zemin üzerinde kale direklerinin ne işi var? Çocuklar top oynarken de kafasını düşüp yaralayabilir. Zeminin yumuşak olması gerekirdi. Bunların önlemini alınmasını istiyoruz. Orada aynı zamanda basketbol potası var. 3 metre boyunda. Beton zemin olduğu için çok tehlikeli. Bu durum nasıl daha önce düşünülüp önlem alınmamıştır. İllaki birinin başına kötü bir olay mı gelmesi lazımdı?" şeklinde konuştu.