Dolap kapakları çocuğu öldürdü

Düzce'de oyun oynarken üzerine dolap kapakları devrilen çocuk hayatını kaybetti.

Kaynaşlı ilçesi Çele Mahallesi'ndeki bir sitede ikamet eden 7 yaşındaki A.D'nin üzerine, oyun oynadığı dolap kapakları devrildi.

Göğüs ve baş kısmından ağır yaralanan çocuk, babası tarafından en yakın özel hastaneye götürüldü. A.D., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.