Olayda, akşam saatlerinde bahçede ağaç kesimi yapan Şeyho Sevindi (36) kestiği ağacın devrilmesi sonucu altında kaldı. Kazayı fark eden yakınları olay yerine gelerek sağlık ekiplerine bilgi verdi.

İHA'nın haberine göre, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede şahsın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Şeyho Sevindi’nin cenazesi Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlatırken, Sevindi’nin cenazesi morgda yapılan incelemenin ardından defnedilmek üzere köyüne götürüldü.