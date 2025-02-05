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        Haberler Gündem 3. Sayfa Üzerinden 300 altın sikke çıktı | Son dakika haberleri

        Iğdır'da 300 altın sikkeyle yakalandı

        Iğdır'daki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı, üzerinde 300 altın sikke ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 16:22 Güncelleme: 05.02.2025 - 16:22
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        Üzerinden 300 altın sikke çıktı
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        Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca, kent merkezinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, poşetlere konulan tarihi eser niteliğinde 300 altın sikke ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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