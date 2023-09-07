Üzerinden 101 tarihi eser çıktı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durdurulan kişinin üstünde arama yaptı.

Yapılan aramada, Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 39 sikke, 9 yüzük ve 53 tarihi obje olmak üzere toplam 101 tarihi eser ele geçirildi.

Olaya ilişkin şahıs hakkında işlem başlatıldı.