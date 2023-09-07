Üzerinden 101 tarihi eser çıktı

Jandarma durdurdu, üzerinden 101 tarihe eser çıktı
Kocaeli'de jandarmanın durdurduğu kişinin üzerinden yapılan aramada Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 101 tarihi eser ele geçirildi
Giriş: 07.09.2023 - 13:47 Güncelleme: 07.09.2023 - 13:47
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durdurulan kişinin üstünde arama yaptı.
Yapılan aramada, Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 39 sikke, 9 yüzük ve 53 tarihi obje olmak üzere toplam 101 tarihi eser ele geçirildi.
Olaya ilişkin şahıs hakkında işlem başlatıldı.