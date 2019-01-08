Üzerinde sadece seyahat kartıyla ölü bulunan adamın gizemi

Cesedi güneş doğarken, çoğunlukla işçi sınıfının yaşadığı Sidney'in banliyö semti Campsie'deki Beamish Caddesi'nde bulundu.

Yetkililer, "Asyalı görünümlü" 50 yaşın üzerindeki bu kişinin bir apartmanın dışında intihar etmiş halde bulunduğunu açıkladı.

Cüzdanı, telefonu ya da herhangi bir kimlik kartı yoktu.

Hayatına dair tek ipucu, cebinde bulunan elektronik ulaşım kartıydı.

Bu kartlar genellikle bir ev ya da e-posta adresine kayıtlı ve bir banka hesabı ile bağlantılı oluyorlar.

Ancak bu kart herhangi bir yere kayıtlı değildi.

Ek olarak, kart güvenlik kameralarının olmadığı bir yerde nakit parayla doldurulmuştu.

Bilinen tek şey, bu kişinin bütün yolculuklarının 'Dan's Corner' denen yerde başladığı ya da bittiğiydi. Burası, cesedinin bulunduğu yerden çok uzakta değildi.

Son yolculuğunu, 10 Nisan 2018'de 250 metre uzaklıktaki Asya yiyecekleri satan bir dükkana gerçekleştirmişti.

'Dan's Corner' otobüs durağı

Otopside bulunan ipuçları

Peki bu adam kimdi ve onu hayatına son vermeye götüren neydi?

Polis, Sidney'deki Çince hizmet veren basın kuruluşları aracılığıyla çağrılarda bulundu, ancak duyurulara yanıt veren olmadı.

Otopsi, şiddetli ağrıya yol açan bir tür kan kanserine sahip olduğunu gösteriyordu.

Bu sonuca, adamın bacak kemiklerindeki lezyonların incelenmesinin ardından varıldı. Zehirleyici olmayacak ölçüde parasetamol de kullanıyordu.

Seyahat kartının son kez kullanıldığı yiyecek dükkanı

Yetkililerin konuyla ilgili yayımladığı son raporda, söz konusu kişinin kimliğinin tespit edilemediğine hükmedildi.

Avustralya'da 'yasa dışı olarak bulunan' bir göçmen olduğundan şüpheleniliyordu.

Olayı araştıran memur Les Mabbutt son raporunda, kesin olmamakla birlikte bunun, "ölü bulunan kişinin üzerinde herhangi bir kimlik bulunmamasını ve kayıp ilanı veren olmamasını" açıklayabileceğini belirtiyordu.

BBC'nin bölgede konuştuğu kişilerden bu kişiyi tanıdığını söyleyen olmadı. Olayı duyduğunu söyleyen bir otobüs yolcusu, olayı "çok üzücü" şeklinde yorumladı.

'Yasa dışı ülkede bulunan ve vatandaş olmayan kişiler'

Campsie bölgesi, Bondi gibi varlıklı semtlerden yalnızca 20 kilometre uzaklıkta, ancak pek çok açıdan bambaşka bir dünya gibi.

Ortalama haftalık gelir, Sidney'in daha varlıklı bölgelerindeki gelirin 3'te 2'sinden daha az.

Resmi verilere göre, Campsie bölgesinde yaşayanların sadece 3'te 1'i Avustralya doğumlu ve 3 kişiden 1'i evde Çince konuşuyor.

Polis, bölgede 'yasa dışı ülkede bulunan ve vatandaş olmayan kişilerin' kullandığı çok sayıda pansiyonun olduğunu söylüyor.

Seyahat kartı vatandaşların adres ya da e-posta adresiyle bağlantılı

Tipik olarak, Avustralya'ya kısa dönem vizeyle gelen bir kişi, bu süreyi geçirerek ülkede yasa dışı olarak kalmaya devam ediyor.

Pek çoğu yıllarca ya da onyıllarca çalışıyor. Uzmanlara göre, nakit para kazanıyor, hatta yakalanmadan önce isimsiz bir şekilde ailelerine para bile yolluyorlar.

Monash Üniversitesi'nden Doçent Doktor Marie Segrave, "Avustralya'da en iyi tahminle 50 bin ila 100 bin arasında yasa dışı göçmen var" diyor.

Mayıs ayında Senato'daki bir oturumda, bu kişilerin 3'te 1'inin yasa dışı bir şekilde çalıştığı belirtildi..

Doçent Doktor Segrave, "Ancak pek çoğu paralarının ödenmemesi gibi zor durumlarda bırakılabiliyor ve başka göçmenlerle birlikte kötü, güvensiz yerlerde kalıyorlar" diyor.

"Burada yasal bir şekilde kalmalarının yolu yok, kimlikleri yok, ehliyetleri yok ve kalıcı olarak kalacak yerleri yok."

Yalnız yürünen yol

Bir kilise ve hayır kurumu olarak faaliyet gösteren The Salvation Army'nin müdürü Paul Moulds, "İnsanların nasıl hayatta kaldıklarını bilmiyorum" diyor.

"Yardım etmeye çalışıyoruz ve gıda gönderiyoruz. Ancak vatandaş olmayan bu kişiler hasta olduklarında onları zorlu bir yol bekliyor."

Moulds, hayır kurumlarının temel sağlık hizmeti sunduklarını söylüyor, ancak yasal bir statüsü olmayan kişiler uzun dönem bakım hizmeti alamıyor.

Moulds, bu kişilerin durumlarını anlatmaktan kaçındığını da kaydediyor:

"Topluluklardan çok kopuklar. Bir nevi gölge dünyada yaşıyorlar ve kaçamadıkları bir düşünce yapısına sahipler. Ne kadar acı içerisinde olduklarını söylemiyorum bile."

Ciddi sağlık sorunları olan kişileri Avustralya hükümetinden borç alarak ülkelerine dönmek için cesaretlendirmeye çalıştığını, ancak bu kişilerin böyle bir borcun altına girmek istemediklerini anlatıyor.

Polis, ölü bulunan kişinin kimliği hakkında halen ipuçları arıyor.

Les Mabbutt, "Hayatını kaybeden kişi birinin oğlu, muhtemelen bir kişinin kardeşi ve belki başka bir kişinin babası" diyor.

"Trajik bir şekilde, Avustralya'da ya da yurt dışında ona ne olduğunu bilmeyen bir ailesinin olması muhtemel."

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