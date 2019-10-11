Photoshop değil gerçek!

"Duyduklarının hiçbirine inanma, gördüklerinin de yarısına inan." sözü photoshop mucizelerinden sonra hayatımızdaki yerini iyice sağlamlaştırdı. Kusursuz bir cilt, kusursuz vücutlar, imkansızın sınırlarını zorlayan görüntüler... Oysa bu kareleri photoshop kullanmadan yakalayabilen amatör veya profesyonel fotoğrafçılar da var. Örneğin unicorn olarak da bilinen tekboynuz resmi, aynada başka, duvarda başka gözüküyor. Nedeni ise aslında oldukça basit. 3 boyutlu hologram resim olması nedeniyle, görsel farklı açılardan farklı şekilde gözüküyor.