        Uzaylılar, Kurtuluş Savaşı'nda

        Uzaylılar, Kurtuluş Savaşı'nda

        'Tehlikeli Bölge' adlı sinema filmi, Kurtuluş Savaşı'nın en kritik dönemlerinden birine bilim - kurgu ögelerini eklenerek çekildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2025 - 12:31 Güncelleme: 06.09.2025 - 12:31
        Uzaylılar Kurtuluş Savaşı'nda
        Senaristliğini ve yönetmenliğini Ramazan Ekmekçi’nin, yapımcılığını Serkan Semiz’in üstlendiği ‘Tehlikeli Bölge’, Kurtuluş Savaşı'nın en kritik dönemlerinden birine bilim - kurgu ögelerini ekleyerek 12 Eylül'de sinema salonlarına geliyor.

        ‘FARKLI VE KAPSAYICI YAPIMLAR DESTEKLENMELİ’

        Eleştirmenleri tarafından ‘cesur, yenilikçi ve gerçekçi’ olarak tanımlanan 'Tehlikeli Bölge', Türk sinemasının geleceği için anlamlı bir rol oynuyor. Bir solukta, sıkılmadan izlenebilecek bir film olduğunu belirten eleştirmenler yerli sinemada ‘farklı’ ve ‘kapsayıcı’ yapımların desteklemesi gerektiğini belirtiyor.

        Büyük Taaruz’a üç gün kala Başkumandan Mustafa Kemal’in verdiği gizli bir görev için yola çıkan bir grup askerin hikayesini konu alan filmde askerler sadece düşman askerlerine karşı değil bilinmeyen varlıklara karşı da bir savaşın içine düşüyor.

        ADANALI EKİP TAARUZA ÇIKIYOR…

        Tehlikeli Bölge (Dark Territory), Türkiye’de bir dönem filmine bilimkurgu öğeleri ekleyen ilk prodüksiyon olma özelliğini taşıyor. Çekimleri Adana’da gerçekleştirilen filmde dönem dokusu korunurken bilim kurgu ögeleri en gerçekçi şekilde sinema perdesine yansıyor.

        Filmin başrollerini; Kadir Parlak, Ozan Turan, Hasan Şenbayrak, Aykut Yavuz, Sevim Oyar, Seyfi Azrak ve Abdurrahim Demir paylaşıyor. Oyuncuların hem dramatik performansları hem de uzaylı yaratıklarla karşı karşıya geldiği sahnelerdeki becerisi alkış toplayacak. Tamamı Adanalı olan oyuncu ekibinin Büyük Taaruz’a gidilen yoldaki mücadelesi seyircilere yoğun duygular yaşatacak.

        Askerler hayatları pahasına görevlerini yerine getirmek için, düşman hatlarının içinde mücadele ederken, daha önce hiç görmedikleri bir başka düşmanla daha karşı karşıya kalırlar! Vahşi bir hayvan sürüsü zannettikleri uzaylı yaratıklarla dolu bölgede askerler aynı anda iki cephede savaşmaya başlar.

        #uzaylılar

