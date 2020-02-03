03 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çiftçi Mutlu Yılmaz'ın geçen yıl nisan ayında tarlasında bulduğu göktaşı, tarihi Çorum Müzesi binasının girişinde "Uzayın Habercisi" başlığıyla oluşturulan özel vitrinde sergileniyor.
Çorum Müzesi Müdürü Metin Çakar, AA muhabirine, göktaşının vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü söyledi.
Göktaşının ziyarete açıldığına dair medyada yer alan haberlerin ardından müzenin ziyaretçi akınına uğradığını belirten Çakar, "Çorum Müzesi, ülkemizdeki önemli müzelerden biri. Dolayısıyla son derece yoğun ziyaretçi trafiğimiz var. Alaca ilçemizde bulunan göktaşının ilgi çekebileceğini düşünerek, tarlasında bulan vatandaşımızdan ödünç alıp sergiliyoruz. Sergiye açtığımız günden beri müzemize ziyaretçi sayısında çok ciddi artış oldu. Sırf göktaşını görmek için civar illerden gelenler var ayrıca okulların tatil olması dolayısıyla öğrenciler de aileleriyle birlikte göktaşını görmeye geliyor" dedi.
Halkın ilgisinden memnun olduklarını belirten Çakar, "Çorum Müzesi, 8 bin yıllık geçmişe sahip önemli eserlerin sergilendiği bir müze. Vatandaşlarımız Çorum Müzesi'ne geldiğinde hem 8 bin yıllık tarihi keşfetme, hem de çok nadir bulunan, belki de bir daha görme fırsatı bulamayacakları bu meteoru görme fırsatı bulacak" ifadesini kullandı.
"GÖRÜNTÜSÜ TAŞA BENZİYOR AMA FARKLI DA DURUYOR"
Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencisi Murathan Karamehmetoğlu ise göktaşının müzede sergilendiğini duyunca heyecanlandığını söyledi.
İlk kez bir meteor gördüğünü anlatan Karamehmetoğlu, "Görüntüsü taşa benziyor ama farklı da duruyor. Normal kayadan farklı. İçerisinde yoğun oranda demir varmış. Görme fırsatım olduğu için mutluyum" diye konuştu.
Müzede göktaşı sergilendiğini öğretmeninden öğrenen lise birinci sınıf öğrencileri Gamze Özgün ve Sultan Teke de göktaşını ilgiyle inceledi.
Yarıyıl tatilini fırsat bilerek göktaşını görmeye geldiklerini belirten Özgün, "Duyduğumuzda çok merak ettik. Görünüşü taş ama içinde demir dahil birçok element varmış. Bizim için iyi bir tecrübe oldu" diye konuştu.
İstanbul'dan tatil için Çorum'a gelen Emine Kutatgu ise göktaşını tesadüfen gördüğünü belirterek, "Torunlarımla müzeyi gezmek istedik. Buraya geldiğimizde göktaşından haberimiz oldu. Daha önce hiç görmemiştim. Kısa süre burada sergilenecekmiş. Görebildiğim için çok mutluyum. Çok güzel ve benim için hayret verici bir parça" ifadesini kullandı.
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