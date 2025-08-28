Uzaydan Gelen Fırtına filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. İlgi çekici senaryosu ve kadrosunda yıldız isimlerin bulunduğu film, gişede istediğini bulamazken olumsuz eleştiriler aldı. Peki, "Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Geostorm filmi ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

UZAYDAN GELEN FIRTINA FİLMİ KONUSU

Küresel iklim değişiklikleri sebebiyle eşi benzeri görülmemiş doğal felaketlerin dünyayı tehdit etmesiyle Dünya'nın önde gelen liderleri, herkesi güvende tutmak için karmaşık bir uydu ağı oluşturmak üzere bir araya gelirler. Ancak bir şeyler ters gider ve Dünya'yı korumak için yapılan bu sistem ona saldırmaya başlar.

UZAYDAN GELEN FIRTINA OYUNCULARI

Gerard Butler .... Jacob "Jake" Lawson, bir uydu tasarımcısı, eski ICSS komutanı ve Hannah'nın babası

Jim Sturgess .... Dışişleri Bakan Yardımcısı Max Lawson, Jake'in erkek kardeşi ve Hannah'nın amcası

Abbie Cornish .... ABD Gizli Servis Ajanı Sarah Wilson, Max'in nişanlısı

Ed Harris .... ABD Dışişleri Bakanı Leonard Dekkom

Andy García .... ABD. Başkan Andrew Palma

Richard Schiff .... Virginia Senatörü Thomas Cross Alexandra Maria Lara .... uzay istasyonu komutanı Ute Fassbinder ve Almanya Havacılık ve Uzay Merkezi Astronotu Robert Sheehan .... ICSS İngiliz ekibi üyesi Duncan Taylor ve Birleşik Krallık Uzay Ajansı Astronotu Eugenio Derbez .... ICSS'nin Meksikalı mürettebat üyesi Al Hernandez ve Meksika Uzay Ajansı Astronotu Adepero Oduye .... ICSS ve Nijeryalı mürettebat üyesi Eni Adisa ve Ulusal Uzay Araştırma ve Geliştirme Ajansı Astronotu Amr Waked .... Ray Dussette, ICSS ve CNES Astronotunun Fransız mürettebatı REKLAM Daniel Wu .... Cheng Long, Hong Kong merkezli Dutch Boy (Hollandalı Çocuk) Programının süpervizörü Zazie Beetz .... bir siber güvenlik uzmanı. Dana ve Max'in yakın arkadaşı Talitha Bateman .... Hannah Lawson. Jake'in kızı ve Max'in yeğeni. Filmin başlangıç ​​ve bitiş anlatıcısı. Billy Slaughter .... Karl Dright Tom Choi .... Çin Temsilcisi Lee Mare Winningham .... Dr. Jennings Jeremy Ray Taylor .... Emmett Gregory Alan Williams .... General Montgaff Drew Powell .... Chris Campbell Katheryn Winnick .... Jake'in eski karısı ve Hannah'nın annesi Olivia Lawson olarak rol almıştı, ancak yeniden çekimler sırasında rolü Julia Denton'la yeniden şekillendi.