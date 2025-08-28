Habertürk
        Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Geostorm filmi ne zaman çekildi?

        Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Uzaydan Gelen Fırtına (Geostorm) filmi, 28 Ağustos Perşembe akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosu ve yönetmenliğini Dean Devlin'in üstlendiği film, 2017 yılında vizyona girdi. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2025 - 20:21 Güncelleme: 28.08.2025 - 20:21
        Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu
        Uzaydan Gelen Fırtına filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. İlgi çekici senaryosu ve kadrosunda yıldız isimlerin bulunduğu film, gişede istediğini bulamazken olumsuz eleştiriler aldı. Peki, "Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Geostorm filmi ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

        UZAYDAN GELEN FIRTINA FİLMİ KONUSU

        Küresel iklim değişiklikleri sebebiyle eşi benzeri görülmemiş doğal felaketlerin dünyayı tehdit etmesiyle Dünya'nın önde gelen liderleri, herkesi güvende tutmak için karmaşık bir uydu ağı oluşturmak üzere bir araya gelirler. Ancak bir şeyler ters gider ve Dünya'yı korumak için yapılan bu sistem ona saldırmaya başlar.

        UZAYDAN GELEN FIRTINA OYUNCULARI

        Gerard Butler .... Jacob "Jake" Lawson, bir uydu tasarımcısı, eski ICSS komutanı ve Hannah'nın babası

        Jim Sturgess .... Dışişleri Bakan Yardımcısı Max Lawson, Jake'in erkek kardeşi ve Hannah'nın amcası

        Abbie Cornish .... ABD Gizli Servis Ajanı Sarah Wilson, Max'in nişanlısı

        Ed Harris .... ABD Dışişleri Bakanı Leonard Dekkom

        Andy García .... ABD. Başkan Andrew Palma

        Richard Schiff .... Virginia Senatörü Thomas Cross

        Alexandra Maria Lara .... uzay istasyonu komutanı Ute Fassbinder ve Almanya Havacılık ve Uzay Merkezi Astronotu

        Robert Sheehan .... ICSS İngiliz ekibi üyesi Duncan Taylor ve Birleşik Krallık Uzay Ajansı Astronotu

        Eugenio Derbez .... ICSS'nin Meksikalı mürettebat üyesi Al Hernandez ve Meksika Uzay Ajansı Astronotu

        Adepero Oduye .... ICSS ve Nijeryalı mürettebat üyesi Eni Adisa ve Ulusal Uzay Araştırma ve Geliştirme Ajansı Astronotu

        Amr Waked .... Ray Dussette, ICSS ve CNES Astronotunun Fransız mürettebatı

        Daniel Wu .... Cheng Long, Hong Kong merkezli Dutch Boy (Hollandalı Çocuk) Programının süpervizörü

        Zazie Beetz .... bir siber güvenlik uzmanı. Dana ve Max'in yakın arkadaşı

        Talitha Bateman .... Hannah Lawson. Jake'in kızı ve Max'in yeğeni. Filmin başlangıç ​​ve bitiş anlatıcısı.

        Billy Slaughter .... Karl Dright

        Tom Choi .... Çin Temsilcisi Lee

        Mare Winningham .... Dr. Jennings

        Jeremy Ray Taylor .... Emmett

        Gregory Alan Williams .... General Montgaff

        Drew Powell .... Chris Campbell

        Katheryn Winnick .... Jake'in eski karısı ve Hannah'nın annesi Olivia Lawson olarak rol almıştı, ancak yeniden çekimler sırasında rolü Julia Denton'la yeniden şekillendi.

