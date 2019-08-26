Uzayda işlenen ilk suç iddiası: 'Uzay istasyonundan eşinin banka hesaplarına girdi'

26 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Amerikan Uzay ve Havacılık Kurumu NASA, bir astronotun Uluslararası Uzay İstasyonu'nda boşanmak üzere olduğu eşinin banka hesaplarına girdiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Bu olayın tarihte uzayda işlenmiş ilk suç olabileceği belirtiliyor.
Astronot Anne McClain, kendisine boşanma davası açan eşi Summer Worden'ın banka hesaplarına girdiğini kabul etti, ancak yanlış bir şey yapmadığını söyledi.
Bir süre önce Dünya'ya dönen McClain, New York Times gazetesine avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, hesapta faturalar ve Worden'ın birlikte büyüttükleri oğlunun bakımı için yeterince para olup olmadığını kontrol etmek istediğini belirtti.
Worden'ın Federal Ticaret Komisyonu'na şikayeti sonrası NASA Teftiş Kurulu inceleme başlattı.
McClain ve Hava Kuvvetleri'nde subay olan Worden 2014'te evlendi.
Worden'ın 2018'de McClain'e açtığı davanın gelecek ay sonuçlanması bekleniyor.
West Point askeri akademisinden mezun olan ve Irak'ta savaş pilotu olarak 800 saat uçuşu bulunan MsClain, 2013'te NASA'ya girdi.
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda altı ay görev yapan MsClain, sadece kadın astronotların katıldığı ilk uzay yürüyüşüne seçilmişti. Ancak uzay kıyafetinin ölçüleri uymadığı için, güvenlik endişesiyle MsClain'in bu yürüyüşe katılmasından son anda vazgeçildi.
Uluslararası Uzay İstasyonu ABD, Rusya, Avrupa, Kanada ve Japonya'ya ait. Anlaşmada Avrupa tek bir ülke olarak geçiyor.
Ortaklar arasında varılan anlaşma uyarınca burada görev yapan kişiler ve mülkleri için astronotların vatandaşı olduğu ülkelerin yasaları geçerli.
Anlaşma, örneğin bir Kanadalı astronotun uzayda suç işlemesi halinde Kanada yasalarına, bir Rus kozmonotun suç işlemesi halinde de Rus yasalarına göre yargılanmasını öngörüyor.
Anlaşmada astronotların "Dünya'ya iadesi"yle ilgili düzenleme de mevcut. Herhangi bir ülke, kendi vatandaşı olan bir astronota karşı suç işleyen diğer astronotu yargılamak üzere iadesini talep edebiliyor.
Uzmanlar, uzayda işlenebilecek suçlar için yasal çerçeve olmasına rağmen bunların şimdiye kadar hiç işletilmediğine dikkat çekiyor.
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