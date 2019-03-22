Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nin (OYDER) her yıl düzenlediği Otomotiv Kongresi İstanbul’da gerçekleştirildi. Bu yıl 'Otomotiv Perakendeciliğinde Dijital Dünya' temasıyla düzenlenen kongreye, otomotiv sektörünün ve yetkili satıcıların temsilcileri katıldı.

9’uncusu gerçekleştirilen kongreye damgasına vuran ise, kuşkusuz ÖTV ve KDV indiriminin 30 Haziran tarihine kadar uzatılması oldu.

Bu kapsamda, konuşma fırsatı bulduğumuz sektör temsilcilerinin söz konusu kararı memnuniyetle karşıladığını gözlemledik.

TAHMİNLER 500 BİN ADEDE ÇIKTI

Edindiğimiz bilgilere göre, vergi indirimlerinin uzatılması, otomotiv sektörüne yıl sonu pazar tahminlerini revize ettirmiş durumda. Öyle ki, yılbaşından bu yana pazarın 400 bin adet seviyesinde kapanacağı öngörüsünde bulunan yetkililer, bu tahmini 500 bin düzeyine çıkardıklarını aktarıyor.

Böylece, vergi indirimlerinin uzatılması neticesinde satışların yaklaşık yüzde 25 oranında artacağı tahmininin sektörü sardığını söyleyebiliriz.

Sektör temsilcilerinin yeni beklentisinin ise, vergi indirimlerinin yıl sonuna kadar uzatılması yönünde olduğunu öğreniyoruz. Öte yandan, tüketici faiz oranlarının sektörün büyümesinin önündeki engellerden biri olarak görüldüğü de verilen bilgiler arasında.