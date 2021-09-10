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Kişisel ve profesyonel kullanım için sivil insansız hava araçları ve havadan görüntüleme teknolojileri, sabitleyici ve kamera sistemleri geliştiren DJI, akıllı telefon ile içerik oluşturmaya olanak sağlayan yeni çözümü DJI OM 5'i piyasaya sürdü. Popüler Osmo Mobile serisine en son eklenen DJI OM 5 akıllı telefon sabitleyici, yeni bir telefon tutucu ve yerleşik bir uzatma çubuğuyla kompakt bir tasarım barındırıyor.

DJI Türkiye Resmi Distribütörü Karfo Karacasulu Dış Tic A.Ş. tarafından Türkiye’ye getirilen yeni gimbal, önceki modellerden daha küçük ve daha hafif. DJI OM 5, DJI'nin endüstri lideri 3 eksenli sabitleme teknolojisine, yeni bir ShotGuides özelliğine ve geliştirilmiş ActiveTrack 4.0'a sahip.

UZATMA ÇUBUĞU İLE GELİYOR

Günbatımı beyazı ve gri olmak üzere iki yeni renkte sunulan, DJI OM 5, DJI'nin yüksek kaliteli 3 eksenli gimbal teknolojisini yine DJI'nin ikonik katlanabilir tasarımıyla bir arada sunuyor.

Katlandığında avuç içi boyutunda olan DJI OM 5, akıllı telefonun kasasının üzerinden geçen ve öncekinden daha fazla akıllı telefon modeliyle uyumlu yeni tasarlanmış bir telefon tutucuya sahip. DJI OM 5, içerik oluşturma için dinamik açılar ve çekim olanakları sağlayan yenilikçi bir dahili uzatma çubuğu da sunuyor. Gövdesine eklenen fazladan bir buton ile kullanıcılar DJI OM 5'in temel özelliklerine ve işlevlerine erişip, bunları kontrol edebiliyor.

3 EKSENLİ SABİTLEME

DJI'nin 3 eksenli sabitleme teknolojisiyle gelen ürün, videografide yeni olanlar için, 30 sete kadar önceden ayarlanmış çekim eğitimi sağlayan ve tek bir parlak videoda otomatik düzenlemeyi destekleyen yeni ShotGuides özelliğini de barındırıyor.

DJI OM 5’te yeni güncellenen ActiveTrack 4.0, artık 5 m/s'de 3x'e kadar yakınlaştırmayı destekliyor ve hareket halindeyken karenin merkezindeki konuyu tanımlayıp, sabit bir şekilde takip ediyor.

DJI OM 5’TE BULUNAN ÖZELLİKLER VE MODLAR

DJI OM 5’te bulunan diğer özellikler ve önceden programlanmış çekim modları şunlar:

- Hareketle Kontrol: DJI OM 5'i kontrol etmek için el hareketleri kullanılarak video kaydını kolayca başlatılabilir, durdurulabilir veya fotoğraf çekilebilir.

- Dynamic Zoom: Görsel olarak çekici bir sinema görünümü elde etmek için DJI OM 5, Alfred Hitchcock tarafından popüler hale getirilen dramatik arka plan kaymasını yaratmak için yakınlaştırma işlevini otomatik olarak ayarlıyor.

- Timelapse, Motionlapse, Hyperlapse: Zamanın geçişini hızlandırılmış bir biçimde göstermek için Timelapse, Gimbal için ayarlanmış hareket noktaları ekleyen Motionlapse ve Gimbal ile fiziksel olarak hareket etmek için Hyperlapse modları eklendi. Her üç mod da Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) teknolojisinin yanı sıra ilave bir pürüzsüzlük seviyesi için 3 eksenli gimbal kullanıyor.

- Panoramalar: 3x3 panorama, 240°panorama ve bir kişinin veya konunun birden çok versiyonunu tek bir çekime eklemesine olanak tanıyan “CloneMe” panorama dahil olmak üzere üç yaratıcı panorama seçeneği arasından seçim yapılabiliyor.

- Spin Shot Gimbal Hareketi: DJI Mimo uygulamasında ve joystick kullanılarak etkinleştirilen gimbal, dönme efekti vermek için telefonu döndüyor.

- Story Modu Şablonları: İçeriğe yaratıcı bir dönüş eklemek için önceden ayarlanmış şablonlardan biri seçilebiliyor. Sosyal medyada paylaşmak için hazırlanan hızlı video içeriklerinde önceden ayarlanmış hareketler, müzik ve renk paletleri kullanılabiliyor.

- Efektler: Otomatik rötuş ve özelleştirilmiş parametre ayarlarını destekliyor. Öne bakan kameraya geçildiğinde Glamour Effects otomatik olarak etkinleştiriliyor.