'Uzamış Covid' tehlikesi

Covid-19 geçiren çoğu kişi en fazla bir ay içerisinde hastalığı atlatarak eski sağlığına kavuşuyor. Ancak bazen de hastaların şikayetleri aylarca devam edebiliyor. Bunun nedeninin uzamış Covid olabileceğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Testlerde korona negatif çıkmasına rağmen nefes darlığı, öksürük, burun tıkanıklığı ve yorgunluk gibi belirtiler hastaların yarısına yakınında ortalama otuz beş hafta devam edebiliyor" dedi.

"Bu şikayetleri açıklayabilecek başka bir tıbbi neden yoksa 'Uzamış Covid' akla gelmeli" diyen Dr. Seçkin belirtilerin en geç bir yıl içerisinde düzeldiğini söyledi.

"KADINLARDA VE KİLOLULARDA DAHA SIK"

"Koronavirüs şikayetleri uzadığında tüm organları tarayan bir kan testi yapılmalı ki önemli bir hastalık gözden kaçmasın" uyarısında bulunan Dr. Şirin Seçkin, 'Uzamış Covid' olanların bulaştırıcı olmadığına da dikkat çekti. Dr. Seçkin "Bu hastalık kadınlarda, kilolularda ve belirli bir yaşın üzerindeki hastalarda daha sık görülüyor. Ayrıca yapılan çalışmalara göre; korona geçirdiği dönemde, özellikle ilk bir hafta beşten fazla ciddi şikayeti varsa o hastanın şikayetlerinin uzama ihtimali çok artıyor" dedi.

"ON ÇOCUKTAN BİRİ"

'Uzamış Covid'e engel olmanın en önemli yolunun aşı olduğunu söyleyen Dr. Şirin Seçkin, "Bu süreçte de aşı olmak önemli, şikayetleri yüzde 50 oranında azaltıyor" dedi. 'Uzamış Covid' rahatsızlığının her on çocuktan birinde görüldüğüne dikkat çeken Dr. Seçkin, "Çocuklarda en sık gördüğümüz şikayet yorgunluk. Bu durumda çocukları muhakkak hareket ettirmek ve dışarı çıkarmak gerekiyor" şeklinde konuştu. Dr. Şirin Seçkin "Hem Covid-19 hem de Uzamış Covid hastalığının iyileşme sürecinde şekerli ve unlu gıdalardan uzak durmak, doğal beslenmek, bol sıvı almak ve egzersiz yapmak yardımcı oluyor" dedi.