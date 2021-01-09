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Uzaktan eğitimlere çocuğuyla birlikte katıldı, okuma yazma öğrendi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, okuma yazma bilmeyen Meryem Sahat (38) ilkokul 1’inci sınıf öğrencisi kızı Sacide'ye destek olmak amacıyla uzaktan eğitimlerde yanından ayrılmadı. Meryem Sahat bu sırada kızıyla birlikte okuma yazma öğrendi. Uzaktan eğitimin çok iyi olduğunu söyleyen Meryem Sahat, okuma yazmayı öğrendiği için çok mutlu olduğunu belirtti

09.01.2021 - 10:19 | Güncelleme: ABONE OL
Uzaktan eğitimlere çocuğuyla katıldı! Bakın neyi başardı
Uzaktan eğitimlere çocuğuyla katıldı! Bakın neyi başardı
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DHA

Kocaeli Darıca'da yaşayan ve okuma yazma bilmeyen 4 çocuk annesi Meryem Sahat, Darıca Ressam Osman Hamdi Bey İlkokulu 1’inci sınıfta eğitim gören kızı Sacide Sahat ile birlikte uzaktan eğitime katıldı. Meryem Sahat kızıyla birlikte dersleri takip edip, ödevleri yaptı. Azmi sayesinde Meryem Sahat okuma yazmayı öğrendi. Meryem Sahat bu durumu sınıf öğretmeni Pervin Dalhasanoğlu ile paylaşınca öğretmen şaşkınlığını gizleyemedi.

‘GECELERİ HEP ÇALIŞTIM’

Daha önce okuma yazma kurslarına katıldığını, ancak zamanı olmadığı için bırakmak zorunda kaldığını ifade eden Meryem Sahat, "Uzaktan eğitim çok iyi oldu. Okuma yazma bilmediğim için hastaneye gidemiyordum, otobüse binemiyordum. İnsan okuma yazması olmayınca kör oluyor. Zorluklar da oldu ama öğrendim. Bütün ev işlerimi bırakıyordum ve her derse katıldım. Geceleri hep çalıştım. Ne okuyorsam kardır diye okuyup yazıyordum ve ödevleri yapıyordum. Harfleri çocuklarıma sordum. Ben okuma yazmayı öğrenebileceğimi hiç zannetmiyordum ve artık cesaret topladım. Hastane ve başka yerlere giderken okuma yazmayı bilmediğim için hep eşime izin al beraber gidelim diyordum. Eşim ve yakınlarım destek oldular. Bilmeyen tüm anneler okuma yazma öğrensinler" dedi.

‘ÖĞRETMEN SÖYLÜYORDU, BİZ YAZIYORDUK’

İlk önce annesinin okuma yazma öğrendiğini söyleyen Sacide Sahat, "Çok güzel eğitimler yaptık. Öğretmen söylüyordu ve biz yazıyorduk. Annem hep yanımda oturuyordu. Annem okuma yazma bilmiyordu ama benimle derslere çalışıp öğrendi. İlk önce okuma yazmayı annem öğrendi" diye konuştu.

‘BUNDAN SONRA HEP YANINDA OLACAĞIM’

Sınıf öğretmeni Pervin Dalhasanoğlu ise, "Bu süreçte velilerimin öğrencilerimle birlikte olmalarını destekledim. Bizden çok anneler de öğretmendi. Sadece öğrencimin annesi bana mesaj atarak okuma yazma öğrendiğini bana mesaj atarak bildirdi. O kadar mutlu oldum ki yaptığım işin kutsal olduğunu hissettim. Bundan sonra her zaman yanında olacağımı kendisine de söyledim" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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