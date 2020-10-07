Uzaktan eğitimle hafız oldular - MUŞ

AA

Merkeze bağlı Sütlüce Mahallesi'nde iki yıl önce açılan Kur'an kursunda yatılı kalan Merkez Yatılı İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Beyzanur Yişer ile Nizamülmülk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Feyza Yonat, pandemi sürecinde uzaktan eğitime geçilmesi üzerine evlerine döndü.

Bu süreçte okul derslerini Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Bilişim Ağı'ndan (EBA) takip eden Yişer ve Yonat, Kur'an kursu hocalarıyla da iletişimlerini koparmayarak eğitim almaya devam etti.İki kız öğrenci, kendilerine uzaktan eğitim veren hocalarının desteği sayesinde Kur'an-ı Kerim'i 9 ayda ezberlemeyi başardı. Kurs hocalarının fedakarlığıyla zorlu süreci sıkıntısız geçiren öğrenciler, hafız olmanın mutluluğunu yaşıyor.

- "Hem bizim hem öğrencilerimiz için zor bir süreç oldu"

Kur'an Kursu Müdürü Medine Akova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki yıl önce açılan kursta kız öğrencilere eğitim verdiklerini söyledi.Öğrencilerin hem okullarına devam ettiğini hem de hafızlık eğitimi aldığını anlatan Akova, şunları kaydetti:

"Kovid-19 sürecinde öğrencilerimizi evlerine gönderdik. Derslere uzaktan eğitimle devam ettik. Bu süreç hem öğrencilerimiz hem de öğreticilerimiz için çok zor oldu. 2 kız öğrencimizin pandemi sürecinde hafızlık eğitimlerini tamamladık. Uzaktan eğitimi bütün öğrencilerimizle yaptık. 15 Haziran'da öğrencilerimizin yüzde 30'unu kursa aldık. Şimdi yüz yüze eğitim yapıyoruz. Pandemi sürecinde öğrencilerimizle kısmen kopukluklarımız oldu ama 2 öğrencimizi bu süreçte hafız etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bu süreçten sonra diğer öğrencilerimizin eğitimlerini de tamamlamaya çalışacağız."

- "Hem okulumu okudum hem de hafız oldum"

Beyzanur Yişer ise Hasköy ilçesine bağlı Azıklı köyünde yaşadığını ve okulların açık olduğu dönemde Kur'an kursunda kaldığını aktardı.Kursta 6 ay eğitim gördükten sonra Kovid-19 nedeniyle eve dönmek zorunda kaldığını dile getiren Yişer, şöyle konuştu:

"Bu süreçte hocamla görüntülü konuşarak dersimi okudum. Uzaktan eğitimle hafızlığımı tamamladım. Çok mutluyum. Kur'an ezberlemek çok güzel bir duygu. Evde kaldığım sürede hem okulumu okudum hem de hafız oldum. Bu dönemde biraz zorlandık ama hocalarımızın büyük çabasıyla zorlukların üstesinden geldik."

Feyza Yonat da 9 ayda hafızlık eğitimini tamamladığına işaret ederek, "Pandemi sürecinden sonra hafızlığımı tamamladım. Aynı zamanda lise eğitimime devam ettim. Hafızlığımı bitirdiğim için çok mutluyum. Güç oldu ama hocalarımızla bunu aştık. Uzaktan eğitimle hocalarımıza ezberlerimizi okuduk. Çok zordu ama yine de başardık. Bu sürede hocalarımızın çok büyük destekleri oldu. Onlara teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.