Uzaktan eğitimle 1926 öğrenci hafızlık eğitimini tamamladı

Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başkanlığın, yurt genelinde yürütülen hafızlık eğitimi başta olmak üzere vaiz ve müftülerin yetiştirildiği ihtisas merkezlerinde, 16 Mart'ta yüz yüze eğitimlere ara verildiğini belirtti.
Koronavirüs tehlikesinin devam etmesi nedeniyle 30 Mart'tan itibaren hafızlık ve ihtisas eğitimlerinin dijital platforma taşındığını kaydeden Dinç, diğer eğitim faaliyetlerinin ise Diyanet TV'deki programlar aracılığıyla desteklendiğini söyledi.
Dinç, hafızlık eğitimlerinin, yapısı itibarıyla süreklilik arz ettiğine dikkati çekerek, "Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenen uygulama esasları doğrultusunda dijital uygulamalar üzerinden gerçekleştirilen hafızlık eğitimleri, 6 bin 164 öğretici ve 68 bin 573 öğrenci ile uzaktan eğitim yoluyla halen devam etmektedir. Bu süreçte 1626 öğrenci hafızlık eğitimine başladı, 1926 öğrenci ise hafızlığını tamamladı." diye konuştu.
- Diyanet TV'de yayınlanan evden eğitim programları
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle Diyanet TV'de, Kur'an kursları müfredatları çerçevesinde, 31 Mart'tan itibaren "Evden Eğitim Programları"nın başlatıldığını hatırlatan Dinç, ihtiyaç odaklı Kur'an kurslarında eğitim görenler için hafta içi her gün saat 10.30'da yayınlanan "Dini Eğitim Vakti" programının son 15 dakikasında, pazartesi ibadet, salı Kur'an-ı Kerim, çarşamba siyer, perşembe itikat ve cuma günleri ahlak dersleri işlendiğini dile getirdi.
Dinç, "Yeni Güne Merhaba" programında, 4-6 yaş grubu öğretici ve velilerine yönelik her salı "Çocukluk Döneminde Değerler Eğitimi" başlığıyla çeşitli konulara yer verildiğini anlatarak, şu bilgileri verdi:
"Aynı şekilde hafta içi her gün saat 17.00'de 'Evden Öğreniyorum' adlı 4-6 yaş grubu öğrencilerine yönelik çocuk programları başlatılmıştır. Öğreticilerimizin, bu süreçte öğrencilerine yönelik yapacakları eğitsel rehberlik çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından materyaller hazırlanmıştır.
Başkanlığımızın Dini Yüksek İhtisas Merkezlerindeki ihtisas eğitimlerine yönelik uzaktan eğitim uygulamaları da 79'u misafir öğrenci olmak üzere toplam 637 kursiyerle halen devam ediyor. Salgın sürecinde ayrıca Başkanlığımızın hizmet içi eğitimlerinin gerçekleştirildiği Dini Yüksek İhtisas/Hizmet İçi Eğitim Merkezlerinde 179'u sağlık çalışanı ve 130'u infaz ve koruma memuru olmak üzere toplam 309 kişiye konaklama hizmeti sunulmuştur."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!