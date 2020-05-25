Uzaktan eğitimle 1926 öğrenci hafızlık eğitimini tamamladı

AA

Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başkanlığın, yurt genelinde yürütülen hafızlık eğitimi başta olmak üzere vaiz ve müftülerin yetiştirildiği ihtisas merkezlerinde, 16 Mart'ta yüz yüze eğitimlere ara verildiğini belirtti.

Koronavirüs tehlikesinin devam etmesi nedeniyle 30 Mart'tan itibaren hafızlık ve ihtisas eğitimlerinin dijital platforma taşındığını kaydeden Dinç, diğer eğitim faaliyetlerinin ise Diyanet TV'deki programlar aracılığıyla desteklendiğini söyledi.

Dinç, hafızlık eğitimlerinin, yapısı itibarıyla süreklilik arz ettiğine dikkati çekerek, "Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenen uygulama esasları doğrultusunda dijital uygulamalar üzerinden gerçekleştirilen hafızlık eğitimleri, 6 bin 164 öğretici ve 68 bin 573 öğrenci ile uzaktan eğitim yoluyla halen devam etmektedir. Bu süreçte 1626 öğrenci hafızlık eğitimine başladı, 1926 öğrenci ise hafızlığını tamamladı." diye konuştu.

- Diyanet TV'de yayınlanan evden eğitim programları

Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle Diyanet TV'de, Kur'an kursları müfredatları çerçevesinde, 31 Mart'tan itibaren "Evden Eğitim Programları"nın başlatıldığını hatırlatan Dinç, ihtiyaç odaklı Kur'an kurslarında eğitim görenler için hafta içi her gün saat 10.30'da yayınlanan "Dini Eğitim Vakti" programının son 15 dakikasında, pazartesi ibadet, salı Kur'an-ı Kerim, çarşamba siyer, perşembe itikat ve cuma günleri ahlak dersleri işlendiğini dile getirdi.

Dinç, "Yeni Güne Merhaba" programında, 4-6 yaş grubu öğretici ve velilerine yönelik her salı "Çocukluk Döneminde Değerler Eğitimi" başlığıyla çeşitli konulara yer verildiğini anlatarak, şu bilgileri verdi:

"Aynı şekilde hafta içi her gün saat 17.00'de 'Evden Öğreniyorum' adlı 4-6 yaş grubu öğrencilerine yönelik çocuk programları başlatılmıştır. Öğreticilerimizin, bu süreçte öğrencilerine yönelik yapacakları eğitsel rehberlik çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından materyaller hazırlanmıştır.

Başkanlığımızın Dini Yüksek İhtisas Merkezlerindeki ihtisas eğitimlerine yönelik uzaktan eğitim uygulamaları da 79'u misafir öğrenci olmak üzere toplam 637 kursiyerle halen devam ediyor. Salgın sürecinde ayrıca Başkanlığımızın hizmet içi eğitimlerinin gerçekleştirildiği Dini Yüksek İhtisas/Hizmet İçi Eğitim Merkezlerinde 179'u sağlık çalışanı ve 130'u infaz ve koruma memuru olmak üzere toplam 309 kişiye konaklama hizmeti sunulmuştur."