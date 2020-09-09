Uzaktan eğitimi "EBA araçları" ile yakınlaştırıyorlar

Havza Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, özellikle kırsal mahallelerde Eğitim Bilişim Ağına (EBA) ulaşımda sıkıntı yaşayan öğrencilere destek olmak amacıyla hazırlanan 2 adet Havza Gezici EBA Destek Noktası Aracı hizmet vermeye başladı.
Araçlar sayesinde, kırsal mahallelerde okul binalarının bahçelerinde ya da uygun alanlarda EBA Destek Noktası oluşturuluyor. Öğretmenler, kurulan bilgisayar ve internet bağlantısı ile EBA'ya bağlanamayan veya bağlanmakta sıkıntı çeken öğrencilere yardımcı oluyorlar.
Çayırözü Mahallesi'ni ziyaret eden Havza Gezici EBA Destek Noktası Aracı ile öğrenciler görevli öğretmenlerin danışmanlığında uzaktan eğitime katıldı.
Çalışmaları ve uygulamayı yerinde inceleyen Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, bir süre öğrencilerle sohbet etti.
Sağlam öğrencilere çok çalışmaları tavsiyesinde bulunarak, "Bizler sizler için her türlü fedakarlığı yapıyoruz ve yapmaya hazırız. Sizlere düşen sadece çok çalışmak ve başarılı olmak." dedi.
Havza Gezici EBA Destek Noktası Aracı ile internet üzerinden ders yapma imkanına kavuşan 5. sınıf öğrencisi Çiğdem Koç, okulu çok özlediğini ifade ederek, "Havza'dan öğretmenlerimiz geldi ve ders yapıyoruz. Çok mutlu oldum." diye konuştu.
Sağlam, AA muhabirine, koronavirüs nedeni ile dünyanın yeni bir düzene girdiğini ifade ederek, "Artık normal dönemler kapandı yeni normaller başladı. Biz de Milli Eğitim camiası olarak yeni normallere uyum süreci yaşamaktayız." ifadesinde bulundu.
Özellikle kırsalda yaşayan, internet erişimi olmayan, bilgisayar ya da tableti olmayan öğrencilere, eğitim öğretim hizmetini vermek adına bu çalışmayı yaptıklarını söyleyen Sağlam, şunları dile getirdi:
"Çok da güzel oldu ve öğrencilerimizden çok güzel dönüşler aldık. Öğretmenlerimizin de desteği ile inşallah uzaktan eğitim sürdüğü sürece gezici destek noktalarımız öğrencilerimize hizmet vermeye devam edecek. Özellikle normalde pansiyonda kalan öğrencilerimizin internete bağlanmakta sıkıntı yaşadıklarını tespit ettik. Bir program dahilinde her gün bu araçlarımızı kırsal mahallelerimize gönderip öğrencilerimizin EBA'ya erişimini sağlayacağız."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!