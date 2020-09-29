Uzaktan eğitime erişemeyen Ağrılı çocuklara tablet desteği

Köy Okulları Yardım Projesi kurucusu ve Türk Hava Yollarının (THY) Ağrı Ofisi çalışanı Cafer Canşi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde köylerde yaşayan öğrencilerin uzaktan eğitimden mahrum kalmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşan Canşi, Diyadin ilçesine bağlı Kuşburnu köyünde uzaktan eğitime bağlanamayan 25 öğrenciye tablet bilgisayar hediye etti.
Maddi durumu iyi olmayan öğrencilere de kıyafet ve oyuncak dağıtan Canşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi hayata geçirdiği 2014 yılından bugüne kadar 100 binden fazla çocuğa mont, bot, oyuncak ve çeşitli yardımlarda bulunduklarını söyledi.
Tabletleri alan çocukların çok mutlu olduğunu ifade eden Canşi, şöyle konuştu:
"Projenin kurulduğu günden bugüne binlerce çocuğumuzun eğitimine destek olduk. Bu sene de pandemi nedeniyle kırsal kesimdeki öğrencilerin uzaktan eğitime katılabilmeleri için tablet projesi başlattık. Köydeki 25 öğrencimize tablet hediye ettik. Hedefimiz 500 tablet ve şu ana kadar 211 tablet dağıttık. Bize destek olan hayırseverlerin desteğiyle tablet projemizi devam ettiriyoruz. Biz de destek buldukça uzaktan eğitime katılamayan öğrencilerimize tablet ulaştıracağız."
Canşi, köy köy ev ev dolaşıp bütün çocuklara ulaşmaya çalışacaklarını belirterek, "Ağrı dışından İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Hakkari, Şanlıurfa, Bingöl ve Erzincan gibi birçok ilimize de tablet gönderdik." ifadesini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!