Uzaktan eğitime erişemeyen Ağrılı çocuklara tablet desteği

AA

Köy Okulları Yardım Projesi kurucusu ve Türk Hava Yollarının (THY) Ağrı Ofisi çalışanı Cafer Canşi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde köylerde yaşayan öğrencilerin uzaktan eğitimden mahrum kalmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşan Canşi, Diyadin ilçesine bağlı Kuşburnu köyünde uzaktan eğitime bağlanamayan 25 öğrenciye tablet bilgisayar hediye etti.

Maddi durumu iyi olmayan öğrencilere de kıyafet ve oyuncak dağıtan Canşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi hayata geçirdiği 2014 yılından bugüne kadar 100 binden fazla çocuğa mont, bot, oyuncak ve çeşitli yardımlarda bulunduklarını söyledi.

Tabletleri alan çocukların çok mutlu olduğunu ifade eden Canşi, şöyle konuştu:

"Projenin kurulduğu günden bugüne binlerce çocuğumuzun eğitimine destek olduk. Bu sene de pandemi nedeniyle kırsal kesimdeki öğrencilerin uzaktan eğitime katılabilmeleri için tablet projesi başlattık. Köydeki 25 öğrencimize tablet hediye ettik. Hedefimiz 500 tablet ve şu ana kadar 211 tablet dağıttık. Bize destek olan hayırseverlerin desteğiyle tablet projemizi devam ettiriyoruz. Biz de destek buldukça uzaktan eğitime katılamayan öğrencilerimize tablet ulaştıracağız."

Canşi, köy köy ev ev dolaşıp bütün çocuklara ulaşmaya çalışacaklarını belirterek, "Ağrı dışından İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Hakkari, Şanlıurfa, Bingöl ve Erzincan gibi birçok ilimize de tablet gönderdik." ifadesini kullandı.