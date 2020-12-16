Uzaktan eğitimde öğrenmeyi nasıl destekleyebiliriz?

Bu normal bir süreç değil
İçinde bulunduğumuz olağanüstü durumda çocuklarımızın normal eğitimlerine devam etmelerini bekleyemeyiz. Sınavlara girmiyorlar, ödevleri yok ve televizyondan kısıtlı sürede ders dinleyebiliyorlar. Bu normal bir süreç olmadığından eğitimlerinin de normal olması mümkün olmayacak.
Uzaktan eğitimi verimli hale getirebiliriz
Şu aşamada çocuklarımız her şeyi öğrenebilecekleri koşullara sahip değiller. Dolayısıyla öncelikleri belirlememiz gerekiyor. Bazı dersler önemli, bazıları daha az önem taşıyor. Müfredatlar bu ikisinin birleşiminden oluşur. Tamamının öğrenilebilmesi için sınıf eğitimi gerekiyor. Temel dersleri ön plana alıp diğerlerini ikinci planda tutabiliriz. Bu sayede öğrendiklerini daha verimli hale getirebiliriz.
Teknolojiyi derse dahil edin
Normal süreçte derslerini kitapları, defterleri ile çalışan çocuklar için bu olağanüstü dönemde dersleri çalışma şeklini biraz değiştirmek, öğrenme verimlerini arttırabilir. Sınavları olmadığından öğrendiklerini kontrol etme şansları bulunmuyor. Ancak internet üzerinde ders konularıyla ilgili testler, alıştırmalar bulmak mümkün. Ayrıca bazı ders konularının videoları da yine internette bulunabiliyor.
Dürüst olması daha önemli
Çocuklarımız okuldayken daha rahatlar, örneğin soruya cevap vermek için parmak kaldırmayabilir.. Ancak evde bilgisayarın başında ve tek başına. Bu durum strese yok açabilir. Güven duygusu aşılamak, baskı yapmamak ve dürüst davranması için cesaretlendirmek, dersleriyle olan ilişkisini doğru kurmasına yardımcı olacaktır.
Uzaktan eğitim süreci faydalı olabilir mi?
Uzmanların dikkat çektiği bir başka nokta ise aslında dezavantaj gibi görünen tüm etkenlerin, uzaktan eğitimi bazı çocuklar için daha faydalı hale getirdiği. Normalde okulda ve sınıfta sorun yaşayan, ders çalışmak ve ödev yapmak istemeyen çocukların, evde tek başlarına daha verimli olabildikleri ortaya çıkıyor. Çoğu çocuk sınıf ortamının dışında derse odaklanma sorunu yaşarken bazıları ise yalnız başlarına daha kolay motive olabiliyorlar.
Esnek saatler ve ders çalışmayı seçebilmek
Bazı çocukların sınıf disiplini altında belirli saatlerin içinde ders dinlemek ve katılım göstermek konusunda sorun yaşamaları normal kabul edilir. Bu durum yıllar içinde okula alıştıkça azalır. Olağanüstü bir sürecin ortaya çıkmasıyla evden çalışmaya başlamak, baskı altında olmadığını hissetmek, kendi kararlarını verebiliyor olmak bu çocukların dersleriyle olan ilişkisini kuvvetlendirebiliyor. Uzmanlar, başarısızlık korkusunun bu çocukların eğitim hayatını etkilediğini düşünüyorlar.
Konuşun, tutarlı olun ve kontrol altında tutun
Evden ve uzaktan eğitim sürecinde çocukların üzerinde mümkün olduğunca baskı hissettirmemek, strese neden olmamak, bağışıklık sistemlerinin kuvvetli olabilmesi için son derece önemli. Ayrıca yaşadıkları zor dönemin psikolojik olarak ileride soruna neden olmasına da yol açabiliriz. Konuşarak duygularını ve kendilerini ifade etmelerini sağlayabiliriz. Günün olumlu yanlarını, o gün hissettiği olumsuz duyguları, ne kadar zorlandıklarını anlatmaları için cesaretlendirin ve iyi bir dinleyici olmaya çalışın. Bir rutin oluşturun, gününü ve hatta haftasını programlayın. Tutarlılık, çocukların kendilerini güvende hissetmelerini sağlamakta oldukça faydalıdır. Sosyalleşmesine izin verin, arkadaşlarıyla görüşmesini sağlayın ve fiziksel egzersizlerle enerjisini atmasını sağlayın.
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