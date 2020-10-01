Uzaktan eğitimde bütünsel bir sistem hayata geçirilecek

AA

2021-2023 dönemlerini kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) Milli Eğitim Bakanlığının sorumluk alanına ilişkin hedeflere yer verildi.

Buna göre, uzaktan eğitim sürecinin Harmanlanmış Eğitim Sistemi'ni destekleyecek şekilde etkin hale getirilmesi için içerik, altyapı, tasarım ve yönetim ile ilgili geliştirmeleri kapsayan bütünsel bir sistem hayata geçirilecek; dezavantajlı öğrencilerin uzaktan eğitimden daha fazla faydalanmaları sağlanacak.

Eğitim kurumlarında hijyen şartları iyileştirilecek, enfeksiyon önlemeye yönelik çalışmalar planlı ve sürekli uygulanacak.

Eğitim-öğretimin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi amacıyla çalışmalar yapılacak, ölçme, izleme ve değerlendirme sisteminin etkinliği artırılacak.

Tüm eğitim süreçlerinde öğrencilerin akademik, kariyer ve sosyal duygusal gelişim alanlarında desteklenmesi amacıyla rehberlik hizmetlerinin niteliği artırılacak, öğrenciler gelecekte ihtiyaç duyulacak mesleklere beceri ve yeteneklerine uygun olarak yönlendirilecek. Ülkedeki özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin aldıkları eğitimin niteliği ve kalitesi artırılacak, bu öğrenciler özgün tanılama araçlarıyla tespit edilecek ve gelişim süreçleri desteklenerek izlenecek, bu öğrencilerin hem bireysel yaşamlarına hem de ülke ekonomisine katma değer oluşturmaları sağlanacak.

Mesleki eğitim kuramlarındaki öğrencilerin edindikleri bilginin beceri ve üretime dönüştürülmesi sağlanacak, böylece sektörün iş gücü ihtiyacına cevap verebilecek niteliğe sahip bireyler sektörle iş birliği içinde yetiştirilecek.

- Okulu merkeze alan bir sistem yaklaşımı benimsenecek

Eğitimde adaletin sağlanması amacıyla; öğrenciler, okullar ve bölgeler arasında mali kaynak, öğretmen ve yönetici niteliği, eğitim donanımı ve kazanımlar açısından oluşan farklılıkların azaltılması için okulu merkeze alan bir sistem yaklaşımı benimsenecek, okul yöneticiliği güçlendirilecek, eğitim kalite endeksi oluşturulacak, deneyimsiz öğretmenler desteklenecek.

Sanayinin ihtiyaçları ve dijital dönüşüm hedefleri çerçevesinde yenilikçi okul-sektör iş birliği modelleri kurulacak, mesleki ve teknik eğitim kuramlarının kapasiteleri sektörün işgücü ihtiyacına cevap verebilecek şekilde geliştirilecek.