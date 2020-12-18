Uzaktan eğitim uzatıldı mı? Okullar ne zaman açılacak? Soruları milyonlarca öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. Okullarda uzaktan eğitim kararı 4 Ocak'a kadar devam etme kararı alınmıştı. Bu tarih Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamasının ardından uzatıldı. İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? MEB SON DAKİKA UZAKTAN EĞİTİM KARARI

İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecektir.

22 Ocak 2021 tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacaktır.

İKİNCİ DÖNEM 15 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir.

2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacaktır."