Uzaktan eğitim için velilere "Bu hafta sonu kritik" uyarısı

Prof. Dr. Eraslan, uzaktan eğitim sürecinin öğrenci psikolojisi üzerindeki etkisi ve velilerin dikkat etmesi gerekenler konusunda AA muhabirine bilgi verdi.
Dünyada 1,5 milyar öğrencinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinden etkilendiğini belirten Eraslan, söz konusu sistemle ilgili tüm dünyanın büyük bir titizlikle çalışmalarını yürüttüğünü vurguladı.
Türkiye'de milyonlarca öğrencinin 31 Ağustos'ta uzaktan eğitime başlayacağını anımsatan Eraslan, "Uzaktan eğitim sürecinin öğrenci psikolojisi üzerinde önemli bir etkisi var. Bu yüzden uzaktan eğitim öncesi bu hafta sonu çok değerli. Çünkü bu zamana kadar öğrencinin bir rutini oluştu. Öğrenciler, yaz tatili boyunca eğlenme amaçlı kullandıkları televizyon ve tabletten pazartesi derslerini takip etmeye başlayacaklar. Anne ve babalara şu öneriyi yapmamız gerekiyor; bu hafta sonu çok kritik. Bu yüzden bu süreci çocuklarına çok iyi anlatmaları gerekmektedir." değerlendirmesini yaptı.
Uzaktan eğitim sürecinde başarılı olamayan öğrenciyi bazı psikolojik olumsuzlukların beklediğini aktaran Eraslan, şöyle devam etti:
"Bunlardan bir tanesi düşük akademik benlik yani yapamama durumu. Bir diğeri bilinçsel tembellik, duyusal iletişim kuramama ve psikomotor gelişim geriliği olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden her zaman söylediğimiz gibi uzaktan eğitim bir motivasyon sürecidir. Bir konsantrasyon sürecidir. Öğrencinin pandemi sürecindeki korku ve kaygılarını da göz önüne alarak anne ve babaların, karar vericilerin uzaktan eğitim sürecini buna göre dizayn etmelerini öneriyoruz."
- "Birinci sınıflar da okullara alınmalı"
Prof. Dr. Eraslan, bu süreçte en önemli bileşenin aile, okul ve çocuk olduğunu kaydetti.
Yüz yüze eğitimde çocukların sınıftaki iletişiminin başarıyı etkilediğini dile getiren Eraslan, uzaktan eğitimde niteliğin başarıyı etkileyeceğini yani ailenin çocuklarıyla motivasyon, teknolojik alt yapı kontrolü ve alışılma bağlamlarındaki ilgisinin başarıyı artıracağını vurguladı.
Milli Eğitim Bakanlığının 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim öngördüğünü hatırlatan Eraslan, birinci sınıfların da bire bir ders alması gerektiğini söyledi. Eraslan, şunları kaydetti:
"Birinci sınıfları da okullara almalarını ben buradan öneriyorum. Okuma yazmaya başlayacaklar. Çocukların birbirlerinden uzaklaşması sosyalleşme sıkıntılarını ortaya çıkaracak. Çocuk artık bire bir sosyalleşme yerine dijital ortamlardan sosyalleşmekte bu da bazı problemleri beraberinde getirmekte. Bu yüzden anne ve babaların pandemi kurallarına uyarak çocuklarını sosyalleşme ortamlarına sokmalarını öneriyorum. Elbette maske, mesafe ve hijyene uygun olarak."
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