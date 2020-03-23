Uzaktan eğitim başladı - ANTALYA

Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT-EBA TV'nin 3 kanalı üzerinden önce öğrencilerine seslenerek, uzaktan eğitimin ilk dersini verdi. Antalya'da da eğitim kapsamında öğrenciler, TRT-EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitim görmeye başladı.

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