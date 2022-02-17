Uzaklaştırma kararını hiçe saydı, anne babasını darp etti

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde uzaklaştırma kararını ihlal ederek yaşlı anne ve babasını darbeden şüpheli, gözaltına alındı.

Hakkındaki uzaklaştırma kararını ihlal eden B.Ö, Camiatik Mahallesi Öztrak Caddesi'nde babası T.Ö. (74) ve annesi F.Ö'nün (73) yaşadığı eve geldi.

Ardından zile basan B.Ö, kapıyı açan anne ve babasını darbetti.

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaşlı çift, sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.