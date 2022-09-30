Türkan Işık, 18 yaşındaki kızı Tuğçe'nin 11 gündür kayıp olduğunu belirterek Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme' ye başvurdu. Program ekibinin araştırmaları sonucunda kayıp Tuğçe bulundu ancak uzaklaştırma kararı sebebiyle ailesi kızına ulaşamadı.

KAYIP TUĞÇE BULUNDU