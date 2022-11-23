Konya'nın Çumra ilçesinde, bir çiftin ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada, ölüm tehdidinde bulunduğu için hakkında uzaklaştırma kararı verilen kocanın, karısını öldürüp intihar ettiği tespit edildi.
AA'da yer alan habere göre, ilçede bir tali yolda Fadime Dağlı'nın (47) otomobilde, kocası Mehmet Dağlı'nın (43) da yol kenarında ölü bulunması üzerine soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Mehmet Dağlı'nın eşini tabancayla öldürdükten sonra araçtan inerek, aynı silahla yaşamına son verdiği bilgisine ulaştı.
1 YIL ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI
Dört çocuk sahibi olduğu öğrenilen çiftin şiddetli geçimsizlik yaşadıkları, eşini ölümle tehdit ettiği için Mehmet Dağlı hakkında 1 yıl uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı.
Öte yandan, çiftin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Çumra Mezarlık Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, Çumra Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Konya'da kan donduran cinayet! Uzaklaştırma kararı olan cani, karısını öldürdü! - Güncel haberler/uzaklastirma-karari-olan-cani-karisini-oldurdu-3541326
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