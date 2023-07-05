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Batman'da uzaklaştırma kararı aldıran eşini 6 kez bıçakladı

Kadına şiddet olaylarına bir yenisi Batman'dan eklendi. 5 çocuk annesi, uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi tarafından 6 kez bıçaklandı

Giriş: 05.07.2023 - 14:13 | Güncelleme: ABONE OL
Uzaklaştırma kararı aldıran eşini 6 kez bıçakladı - En son haberler
İHA

Batman'da 5 çocuk annesi F.Y. (35), çıkan tartışmada eşi tarafından bıçaklandı.

Olay, Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, F.Y., şiddetli geçimsizlik nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası D.Y. ile evin içinde tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle D.Y., eşini evin içinde 6 yerinden bıçakladı.

Kadının çığlıkları üzerine olay yerine gelen çevredeki vatandaşlar, kocayı linç etmek istedi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, cani kocayı vatandaşlardan kurtarıp, zırhlı araçla mahalleden çıkardı.

Sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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