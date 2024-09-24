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        Haberler Gündem Güncel 'Uyuyan hesap'lardan 1,5 milyon lira çaldı | Son dakika haberleri

        'Uyuyan hesap'lardan 1,5 milyon lira çaldı

        Eskişehir'de bir banka çalışanı "uyuyan hesap" olarak adlandırılan yaşlı ve internet bankacılığını sık kullanmayan 20 müşterinin hesaplarından 1,5 milyon lirayı kendi hesabına geçirdi ve tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 19:07 Güncelleme: 24.09.2024 - 19:07
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        'Uyuyan hesap'lardan 1,5 milyon lira çaldı
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        Eskişehir'de zimmetine 1,5 milyon lira geçirdiği iddia edilen banka çalışanı tutuklandı.

        Kentteki bir bankanın müşterisi, kendisinden habersiz hesabından işlem yapıldığını fark ederek durumu bankaya bildirdi.

        Banka yetkilileri, müşterinin talebi üzerine yaptığı incelemelerde, banka çalışanı Onur U'nun, "uyuyan hesap" olarak adlandırılan yaşlı ve internet bankacılığını sık kullanmayan 20 müşterinin hesaplarından 1,5 milyon lirayı kendi hesabına geçirdiğini belirledi.

        SUÇUNU İTİRAF ETTİ

        İhbar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, banka çalışanı Onur U'yu gözaltına aldı.

        Şüphelinin ifadesinde, borçlarına karşılık zimmetine para geçirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.

        Onur U, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "zimmet" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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