GRAFİKLİ - Uyuşturucuyu ilk kez teminde arkadaş ve yakın çevre öne çıkıyor

AA

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığından aldığı bilgiye göre, uyuşturucu suçlarının arkasında yatan nedenler ve risk faktörlerinin belirlenmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca 2018 yılında "Narkolog Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında uyuşturucu suçları nedeniyle işlem yapılan kişilere tamamen gönüllülük esasına göre uygulanmak üzere 65 soruluk anket hazırlandı. Anket, bu alanda uzman personel tarafından 2019'da uyuşturucu suçları yüzünden işlem yapılan 200 bin 183 şüpheliden 20 bin 247'sine uygulandı.

Yüzde 94,2'si erkek, yüzde 5,8'i kadın katılımcılardan yüzde 33,6'sının ortaokul, yüzde 30,2'sinin lise, yüzde 27,6'sının ilkokul, yüzde 5,6'sının üniversite/yüksekokul, yüzde 1,5'unun okuma yazma bilmediği, yüzde 1,3'ünün okuryazar ve yüzde 0,2'sinin yüksek lisans mezunu olduğu belirlendi.

- Yarıdan fazlasının düzenli işi var

Ankete katılanlardan yüzde 54,5'i düzenli işinin olduğunu, yüzde 30,9'u işinin olmadığını ve yüzde 14,6'sı ara ara çalıştığını ifade etti.

Katılımcılardan yüzde 89,1'i aile fertleri, yüzde 7'si yalnız, yüzde 2,2'si ev arkadaşı ve diğerleri sevgili, akraba, sokakta, devlet yurdu ya da özel yurtta oda arkadaşıyla yaşadığını belirtti.

Anne mesleklerinin ne olduğu sorusuna katılımcılardan yüzde 89,6'sı ev hanımı, yüzde 2,3'ü emekli, yüzde 1,2'si işçi, yüzde 0,9'u temizlikçi, yüzde 6'sı diğer meslekler yanıtını verdi.

- Uyuşturucuya başlama yaşı 20,8

Anket sonuçlarına göre, uyuşturucuya başlama yaşı 2019'da 20,8 ve en riskli dönem yüzde 71,3 ile 15-24 yaş grubu oldu.

Narkotik maddeyi ilk nasıl temin ettiklerine ilişkin soruyu uyuşturucu kullanıcılarından yüzde 74,4'ü "arkadaş/yakın çevre", yüzde 24,4 'ü "Parayla satın aldım." ve yüzde 1,2'si "Tanımadığım biri verdi." şeklinde yanıtladı.

- Uyuşturucuyu kendi evinde kullananlar ilk sırada

Ankete katılanların yüzde 45,9'u uyuşturucuyu kendi evinde, yüzde 25,3'ü metruk binalarda, yüzde 12,4'ü arabada, yüzde 6,4'ü arkadaşının evinde, yüzde 5,1'i parkta, diğerleri ise çeşitli yerlerde kullandığını söyledi.

Uyuşturucu maddeyi kullanım sıklığına ilişkin soruya katılımcılardan yüzde 22'si haftada bir kez, yüzde 20,1'i haftada birden fazla, yüzde 16,5'i günde bir kez, yüzde 12,2'si günde birden fazla, yüzde 11,8'i ayda bir kez, yüzde 9,6'sı 6 ayda bir kez ve yüzde 7,8'i de ayda birden fazla cevabını verdi.

- Atık sularda uyuşturucu analizi yapılıyor

İçişleri Bakanlığı ile Yeşilay arasında imzalanan "Atık Sularda Uyuşturucu Madde Analizi İş Birliği Protokolü" ile illerin uyuşturucu haritaları çıkarılıyor.

18 ilde yürütülen proje kapsamında yasa dışı madde tüketimiyle ilgili bölge ve suç profili oluşturma, etkin üretim ve tüketim bölgelerini tespit etme, önleme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yapılabilmesi amaçlanıyor.