Edinilen bilgilere göre; 34 LF 0878 plakalı araçla İstanbul’dan Sakarya’ya gelen B.S., U.B. ve A.Ö. isimli 3 şahıs, Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Narkotik Timleri tarafından takibe altındı.

Habertürk'ten Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre şehir merkezine yakın bir noktada durdurulan araçta bulunan 3 şahıs gözaltına alınırken yapılan üst aramasında 10 gram kokain maddesinin yanı sıra toplamda 4 bin 200 TL para ele geçirildi.

Aracın şoförü olduğu belirlenen B.S.’nin uyuşturucu maddeleri iç çamaşırına cep yaptırdığı ve uyuşturucuları bu yolla taşıdığı belirlenirken gözaltına alınan 3 şahıstan U.B. ve A.Ö. isimli 2 şahıs ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken B.S. isimli şahıs ’Uyuşturucu Madde bulundurmak, kullanmak ve Ticaretini yapmak’ suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.