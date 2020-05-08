Uyuşturucuyu evin içine ördükleri duvarın arkasına gizlemişler - HATAY

Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma başlattı.Bir evde uyuşturucu saklandığı bilgisine ulaşan polis, adrese operasyon düzenledi.Ekipler, evin hol kısmına duvar örerek gizlenen136 kilogram esrar ile 297 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirdi.Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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