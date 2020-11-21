Uyuşturucuyla yakalanınca polisi sahte isimle aldatmaya çalışan zanlının arandığı belirlendi

İlçe Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde devriye esnasında şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Kimliğinin yanında olmadığını öne süren kişi, isminin R.D. olduğunu söyledi.

Üzerinde suç unsuru bulunup bulunmadığının sorulması üzerine 3 fişek uyuşturucuyu teslim eden şüpheli, Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Kimlik kontrolünde zanlının H.D. olduğu ve çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi.

Şüpheli hakkında "başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması" suçundan soruşturma başlatıldı.