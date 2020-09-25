Uyuşturucuyla yakalanan Suriyeli iş adamı tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul yönüne giden bir araç durdurularak arama yapıldı.

Polis ekipleri, aracın bagajına gizlenmiş 102 parça halinde 21 kilo 150 gram gelen takoz esrar ile 10 poşet halinde 3 kilo 448 gram gelen 20 bin 975 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve iş adamı olduğu öğrenilen Suriye uyruklu N.A.S. (38) emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüpheli tutuklandı.