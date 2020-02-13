Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar devam ediyor.

AA'nın haberine göre, bu kapsamda İstanbul'a gitmek üzere Ferit Melen Havalimanı'na gelen İran uyruklu A.E, x-ray cihazından geçtiği sırada görevlilerce şüphe üzerine durduruldu.

A.E'nin valizinin kasnağı içerisine zulalanmış 4 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan A.E, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.