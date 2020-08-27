Uyuşturucuyla mücadelede "Yırtık Akvaryum" kitabı okuyucuyla buluştu

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca 23 Aralık 2019-30 Nisan 2020 tarihlerinde düzenlenen Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme Öykü Yarışması'nda birinci olan İnönü Üniversitesinden Nagihan Korkutata'nın "Yırtık Akvaryum" adlı öyküsünün ismi kitaba verildi.
Kitabın sunuş bölümünde, uyuşturucu bağımlılığının sadece sağlık sorunu değil, aynı zamanda toplumsal bir güvenlik sorunu olduğu belirtildi.
Uyuşturucu ile arzla mücadele, tedavi ve rehabilitasyon aşamalarının ötesinde önleme faaliyetlerinin büyük önem taşıdığı vurgulandı.
Önleme faaliyetleri ile toplum fertlerinin, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin tüm aşamaları hakkında bilgilendirilerek onları bu tehlikeli alandan koruma, hatta yürütülen mücadelenin etkin bir parçası haline getirmenin amaçlandığı ifade edildi.
Düzenlenen programlarda uyuşturucu bağımlılığı, sebepleri, korunma yöntemleri, suçla ilişkisi, arzla mücadeleye yapılabilecek katkı, tedavi ve rehabilitasyon konularının vatandaşların dikkatine sunulduğu anlatıldı.
Sunuş bölümünde ayrıca önleme programlarının bir parçası olarak, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezinin (TUBİM) Şube Müdürlüğü faaliyetleri çerçevesinde her yıl geleneksel olarak NARKO-YARIŞMA düzenlendiği, böylece özellikle 15-24 yaş grubu gençlerin hedef alındığı kaydedildi.
Uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığı konusunda en riskli 15-24 yaş grubuna yönelik yarışmalarla bir yandan gençlerin sürdürülen mücadeleye bakış açıları ve katkıları sağlandığı, diğer yandan da bizzat toplumun kendi içinden çıkan dokümanlarla eserlerin hazırlandığı ve önleme faaliyetlerinin toplumla paylaşıldığı bildirildi.
Kitabın, bizzat gençlerce kaleme alınan öyküler yoluyla sahada yürütülen mücadeleye kıymetli bir katkı nitelikte olduğu kaydedildi.
İçerisinde 20 öykünün bulunduğu kitap, "narkotik.pol.tr" adresi üzerinden e-kitap ve PDF formatında erişime sunuldu.
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