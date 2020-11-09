Uyuşturucuyla mücadele - BOLU

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Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Uyuşturucu Madde Kullanımı ve Ticaretinin Önlenmesine" yönelik yapılan çalışmalarda, durdurulan bir otomobilde yapılan aramada aracın değişik yerlerine saklanmış vaziyette 0,31 gram bonzai, 5 parça halinde toplam 6 gram esrar, 4 parça halinde toplam 18,14 gram metanfetamin ve 46 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak araç içerisinde bulunan H.K. (45) ve T.K. (23) yakalanarak "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçundan" gözaltına alındı.Öte yandan ekipler tarafından yapılan bir başka çalışma sonucunda, bir panelvan araçta yapılan aramada 3,74 gram eroin ve 9,22 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili olarak araçta bulunan Ü.Ç. (29),"Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan" gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.