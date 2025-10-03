"Uyuşturucu yüklü tekne vuruldu"

ABD Başkanı Donald Trump, "Bu sabah Venezuela açıklarında 25 bin ila 50 bin kişinin ölümüne neden olacak kadar uyuşturucuyla yüklü bir tekne vuruldu" dedi.

ABD'nin uluslararası uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelesi kapsamında Güney Amerika açıklarındaki saldırılarını sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump bugün Venezuela'dan yola çıkan bir uyuşturucu kaçakçılığı teknesinin daha vurulduğunu açıkladı. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah 25 bin ila 50 bin kişinin ölümüne neden olacak kadar uyuşturucuyla yüklü bir tekne, Venezuela kıyılarının açıklarında ABD bölgesine girmeden vuruldu" ifadelerini kullandı.

📹 ON CAMERA: This morning, President Trump ordered a strike on a narco-trafficking vessel affiliated with Designated Terrorist Organizations headed to America and loaded with enough drugs to kill 25,000 to 50,000 PEOPLE off the Coast of Venezuela.



BE WARNED! pic.twitter.com/231ttj4q9P — The White House (@WhiteHouse) October 3, 2025

Hegseth: "ABD'ye yönelik saldırılar son bulana kadar bu saldırılar devam edecek"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı Trump'ın emri doğrultusunda, ABD tarafından terör örgütü olarak belirlenmiş unsurlara bağlı bir uyuşturucu kaçakçılığı teknesine ölümcül bir operasyon düzenledim. Gemide bulunan 4 erkek narko-terörist öldürülürken, hiçbir ABD gücü zarar görmedi. Operasyon, geminin büyük miktarda uyuşturucu taşıdığı ve ABD'ye yöneldiği sırada, Venezuela açıklarında, uluslararası sularda gerçekleştirildi. İstihbaratımız, geminin uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını, gemidekilerin narko-teröristler olduğunu ve bilinen bir uyuşturucu transit rotasında faaliyet gösterdiklerini açıkça teyit etti. Amerikalılara yönelik saldırılar sona erene kadar bu tür operasyonlar devam edecektir" ifadelerini kullandı.